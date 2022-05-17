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Военные Южной Кореи потратят $157 млн из-за идеи переноса офиса президента

Военные Южной Кореи потратят $157 млн из-за идеи переноса офиса президента

Правительство Южной Кореи планирует перенести штаб-квартиру Объединенного комитета начальников штабов (JCS) в южную часть Сеула и стремится построить там новое здание к 2026 году, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

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