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Си Цзиньпин подчеркнул важность подъема сельского хозяйства

Си Цзиньпин подчеркнул важность подъема сельского хозяйства

Комплексное развитие агропромышленного комплекса и села являются приоритетной задачей государства. На это в своем письменном поздравлении китайским крестьянам в связи с Праздником урожая, который в этом году отмечается 22 сентября, сделал упор председатель КНР Си Цзиньпин.

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