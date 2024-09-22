Си Цзиньпин подчеркнул важность подъема сельского хозяйства

Комплексное развитие агропромышленного комплекса и села являются приоритетной задачей государства. На это в своем письменном поздравлении китайским крестьянам в связи с Праздником урожая, который в этом году отмечается 22 сентября, сделал упор председатель КНР Си Цзиньпин.