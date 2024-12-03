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У АвтоВАЗа закончились Lada Granta с японской коробкой передач

У АвтоВАЗа закончились Lada Granta с японской коробкой передач

Автомобили Lada Granta с японской коробкой передач закончились в АвтоВАЗе.АвтоВАЗ приостановил продажу автомобилей Lada Granta с японской автоматической коробкой передач (АКП) Jatco, обратил внимание журнал Motor.

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