У АвтоВАЗа закончились Lada Granta с японской коробкой передач

Автомобили Lada Granta с японской коробкой передач закончились в АвтоВАЗе.АвтоВАЗ приостановил продажу автомобилей Lada Granta с японской автоматической коробкой передач (АКП) Jatco, обратил внимание журнал Motor.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии