Политика как он...
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Политика как она есть

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Песков назвал разговор Путина и Трампа конструктивным и доброжелательным

Песков назвал разговор Путина и Трампа конструктивным и доброжелательным

Тон телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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