ФБР следит за американцами, которые побывали на Украине

Издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Министерство внутренней безопасности США и ФБР в 2022 году запустили программу по отслеживанию американцев, которые посещали Украину.
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