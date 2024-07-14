Галкина* требуют признать террористом за песни на мове

Виталий Чуваев

Обыкновенный плод современного воспитания детей в России. Таких, как М.Галкин и ему подобных, в России хоть пруд пруди... Их уже не перевоспитаешь. Да и не надо. Надо думать о том, как воспитывать в детях любовь к ПРОФЕССИЯМ и ТРУДУ, а НЕ к "БАБЛУ"... Но, государство, похоже, до осознания этой простейшей истины ещё не доросло. Если СИСТЕМА патриотического воспитания не будет создана, всё мужское население России станет таким, как Иуда-Галкин... А это означает конец страны... Трагедия в том, что особи с членами в стране ещё есть, а НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ очень мало. ..