Виталий Бородин, руководитель ФПБК, высказал призыв признать Максима Галкина* как террориста. Недовольство общественника вызвано тем, что шоумен исполнил несколько песен на украинском языке на свадьбе в Италии.
Галкина* требуют признать террористом за песни на мове
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Виталий Чуваев
Обыкновенный плод современного воспитания детей в России. Таких, как М.Галкин и ему подобных, в России хоть пруд пруди... Их уже не перевоспитаешь. Да и не надо. Надо думать о том, как воспитывать в детях любовь к ПРОФЕССИЯМ и ТРУДУ, а НЕ к "БАБЛУ"... Но, государство, похоже, до осознания этой простейшей истины ещё не доросло. Если СИСТЕМА патриотического воспитания не будет создана, всё мужское население России станет таким, как Иуда-Галкин... А это означает конец страны... Трагедия в том, что особи с членами в стране ещё есть, а НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ очень мало. ..
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14 час.
И
Иван
В.Чуваев, вы 100% правы, давно уже пора "...воспитывать в детях любовь к ПРОФЕССИЯМ и ТРУДУ, а НЕ к "БАБЛУ". Эта завезенная с Запада концепция губит тысячи молодых ребят, пытающихся, по моде, загрести деньгу любым манером, вопреки натуральным рвениям к какой-то любимой профессии. И соответственно, счастье и успех видят во всяком барахле, а не в призвании, и работать с любовью к тому, что делаешь. Из моего опыта. Любая профессия, доведенная до высокого класса, всегда уважаема даже многотысячным коллективам, и это приносит таким людям особую гордость, как в англ.языке: Yes! I can! Да, я могу, я смог! Иван Ше.
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11 час.
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