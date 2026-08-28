В России готовят ГОСТ на биопечать органов

Если стандарт закрепит четкие параметры, проще будет контролировать надежность напечатанных тканей и в перспективе — сократить дефицит донорских органов С 1 сентября в России вступает в силу первый государственный стандарт, регулирующий технологию биопечати тканей и органов, информирует РИА Новости, ознакомившись с соответствующим документом.