Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В России готовят ГОСТ на биопечать органов

В России готовят ГОСТ на биопечать органов

Если стандарт закрепит четкие параметры, проще будет контролировать надежность напечатанных тканей и в перспективе — сократить дефицит донорских органов С 1 сентября в России вступает в силу первый государственный стандарт, регулирующий технологию биопечати тканей и органов, информирует РИА Новости, ознакомившись с соответствующим документом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии