Самые недоступные женщины

Добиться расположения понравившейся представительницы прекрасного пола задача не из легких. Среди женщин встречаются, конечно, те, которые сами готовы падать в объятия мужчин, но они, скорее, исключение из правил.
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