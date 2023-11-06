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ВС РФ за сутки уничтожили более 60 боевиков ВСУ у островов под Херсоном

ВС РФ за сутки уничтожили более 60 боевиков ВСУ у островов под Херсоном

Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили на херсонском направлении в районе островов Фролова, Крынки и Алёшкинский более 60 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал 6 ноября журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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