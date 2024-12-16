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Ракетное обострение

Ракетное обострение

На протяжении нескольких лет стратегическая стабильность (состояние равновесия, устраняющее стимулы для нанесения первого ядерного удара) прочно стояла на трех столпах: СНВ, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по ПРО.

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