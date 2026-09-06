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Что запрещено делать в день иконы Петровской Богородицы 6 сентября 2026 года

Что запрещено делать в день иконы Петровской Богородицы 6 сентября 2026 года

6 сентября православные чтут Петровскую икону Божией Матери. Рассказываем, что запрещено в этот день, о чем молятся святыне и какие традиции соблюдают верующие.

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