Депутат Дубинский: власти Украины пытаются отвлечь граждан от проигранной войны

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале прокомментировал удар, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.
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