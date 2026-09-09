Демограф Позняк счел нерациональными призывы возвращаться на Украину

В текущих условиях призывать беженцев возвращаться на Украину небезопасно, нужно «сохранять» людей. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.
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