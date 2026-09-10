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Себастьян Феттель: Буду рад, если Антонелли побьет мой рекорд

Red Bull Content PoolФеттель: буду рад, если Антонелли побьёт мой рекорд самого молодого чемпиона Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Себастьян Феттель заявил, что будет только рад, если Кими Антонелли лишит его звания самого молодого чемпиона мира в истории Формулы 1.

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