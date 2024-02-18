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Западная и украинская пресса пишут, будто ВС РФ применили новейшую ракету Х-69

Западная и украинская пресса пишут, будто ВС РФ применили новейшую ракету Х-69

Фото носит иллюстративный характерВ ВСУ продолжают делать заявления о том, что Россия «расширяет перечень применения новейших ракет».

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