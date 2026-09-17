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Кокшаров: «Этого состава «Факелу» хватит, чтобы остаться в Премьер-лиге»

Кокшаров: «Этого состава «Факелу» хватит, чтобы остаться в Премьер-лиге»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров выразил мнение, что уровень нынешнего состава позволяет команде рассчитывать на сохранение прописки в Премьер-лиге.

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