Berg PRESS

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    Мусульманская республика уже совершенно не та ...со времён Бастилии.Во Франции начали...
  • Михаил
    На стороне кого были словаки во вторую мировую?США и Словакия за...
  • Александр _
    А почему только DW? Почему на другие иностранные СМИ не наложены санкции за изображение Крыма украинским? Или для них...В Германии призва...

Путин написал статью для китайского агентства "Синьхуа"

Путин написал статью для китайского агентства "Синьхуа"

Фото: kremlin.ru На сайте Кремля размещена статья «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее», написанная президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии его официального визита в Пекин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх