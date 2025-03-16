Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Gold
    Куда делась офицерская честь?Полковник "стриг ...
  • Семен Демин
    США хоть при Трампе, хоть при Байдена, хоть при ком никогда не будут нам союзником. Но наши чиновники могут опять про...Этот человек выст...
  • Семен Демин
    Только процентов 20 мигрантов приезжают работать. Остальные 80 приезжают грабить, убивать, создавать диаспоры и воору...Моё отношение к м...

Моё отношение к мигрантам

Моё отношение к мигрантам

Виктор Анисимов *** Виктор Анисимов  Меня часто спрашивают почему я так негативно отношусь к "трудовым мигрантам" которые приезжают к нам работать чтобы кормить свои семьи оставшиеся дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Мигрантов нельзя называть &quot;трудовыми мигрантами&quot;, т.к. они приезжают из расчёта остаться насовсем.
Ответить
4 час.
Александр Третьяк
А что в статье не так?
Ответить
3 час.
Семен Демин
Только процентов 20 мигрантов приезжают работать. Остальные 80 приезжают грабить, убивать, создавать диаспоры и вооруженные отряды на территории России, чтобы установить свои порядки.
Ответить
2 час.
наверх