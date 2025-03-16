Виктор Анисимов *** Виктор Анисимов Меня часто спрашивают почему я так негативно отношусь к "трудовым мигрантам" которые приезжают к нам работать чтобы кормить свои семьи оставшиеся дома.
Моё отношение к мигрантам
Комментарии
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Н
Наталья
Мигрантов нельзя называть "трудовыми мигрантами", т.к. они приезжают из расчёта остаться насовсем.
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4 час.
Александр Третьяк
А что в статье не так?
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3 час.
Семен Демин
Только процентов 20 мигрантов приезжают работать. Остальные 80 приезжают грабить, убивать, создавать диаспоры и вооруженные отряды на территории России, чтобы установить свои порядки.
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2 час.
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