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Геннадий Новосельцев: «В Калужской области активно развивается практика инициативного бюджетирования»

Геннадий Новосельцев: «В Калужской области активно развивается практика инициативного бюджетирования»

22 мая, выступая на заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области, спикер парламента Геннадий Новосельцев призвал коллег-членов фракции партии Единая Россия, а также депутатов представительных органов местного самоуправления, организовать контроль качества и соблюдения сроков проведения работ по программам инициативного бюджетирования, школьных и молодежных инициатив.

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