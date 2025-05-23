Геннадий Новосельцев: «В Калужской области активно развивается практика инициативного бюджетирования»

22 мая, выступая на заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области, спикер парламента Геннадий Новосельцев призвал коллег-членов фракции партии Единая Россия, а также депутатов представительных органов местного самоуправления, организовать контроль качества и соблюдения сроков проведения работ по программам инициативного бюджетирования, школьных и молодежных инициатив.