Экономист Клячко: наибольший карьерный рост возможен в логистике и сфере ВПК

Все еще перспективным остается IT-направление Хорошие перспективы для карьерного роста и развития в наступившем году станут сферы логистики, инженерии, оборонно-промышленного комплекса и IT, передает «Вечерний Санкт-Петербург», ссылаясь на РИА Новости.
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