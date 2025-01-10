Экономист Клячко: наибольший карьерный рост возможен в логистике и сфере ВПК

Все еще перспективным остается IT-направление Хорошие перспективы для карьерного роста и развития в наступившем году станут сферы логистики, инженерии, оборонно-промышленного комплекса и IT, передает «Вечерний Санкт-Петербург», ссылаясь на РИА Новости.