Рак победил: на 54-м году умерла олимпийская чемпионка по биатлону Куклева

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева ушла из жизни 14 июля на 54-м году жизни. Спортсменка, заслужившая признание как выдающийся атлет и влиятельный педагог, долгие годы боролась с тяжелым онкологическим заболеванием.
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