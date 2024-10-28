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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

TVLine Items: AGT Boss Exits, Earth Abides Trailer and More

TVLine Items: AGT Boss Exits, Earth Abides Trailer and More

America’s Got Talent will be minus one talent for its next season. Co-showrunner Jason Raff, who has overseen the NBC competition series for the past 19 seasons, has been let go due to budget cuts, the exec producer tells our sister site Deadline.

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