Публикуем официальное сообщение МЖДПока продолжается разбор завалов моста, обрушившегося на пассажирский поезд под Выгоничами в ночь на 1 июня, из-под которых кричат дети, в МЖД назвали предварительную причину крушения поезда под Брянском.
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