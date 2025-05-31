Публикуем официальное сообщение МЖДПока продолжается разбор завалов моста, обрушившегося на пассажирский поезд под Выгоничами в ночь на 1 июня, из-под которых кричат дети, в МЖД назвали предварительную причину крушения поезда под Брянском.