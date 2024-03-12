Россия побеждает в противостоянии с Западом на Украине, и США больше не смогут ей в этом помешать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Сразу в двух ключевых регионах: в США сделали шокирующее заявление о России
Комментарии
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лл
лина любимцева
НИ О КАКИХ "мирных переговорах" с Украиной не может быть и речи!!! Если замирятся, то Украина и Запад подготовятся и ТАК ШАНДАРАХНУТ ПО РОССИИ - от России клочки полетят по закоулкам!!!... Только КАПИТУЛЯЦИЯ Украины и занять все территории бывшей Украины, в дальнейшем в составе России, и больше чтобы не было никаких "украин". Искусственных образований.
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