Сразу в двух ключевых регионах: в США сделали шокирующее заявление о России

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Русская весна

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Комментарии
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лл
лина любимцева
НИ О КАКИХ &quot;мирных переговорах&quot; с Украиной не может быть и речи!!!   Если замирятся, то Украина и Запад подготовятся и ТАК ШАНДАРАХНУТ ПО РОССИИ - от России  клочки полетят по закоулкам!!!... Только КАПИТУЛЯЦИЯ Украины и занять все  территории бывшей Украины, в дальнейшем в составе России, и больше чтобы не было никаких &quot;украин&quot;. Искусственных образований.
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