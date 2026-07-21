Масштабные обыски проходят во всех военкоматах Украины

В украинских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) проходят массовые внезапные проверки, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* .
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