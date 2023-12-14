Устроил резню в школе из-за троек: 15-летнего ученика отправили на обследование в Москву

Там медики проверят его психическое состояние.15-летний подросток, который в начале сентября этого года ворвался в школу в хуторе Красный Десант с ножом и ранил нескольких человек, направлен в Москву для проведения обследования.
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