Рособрнадзор заявил о росте случаев некачественного образования в интернете

В интернет-пространстве участились случаи некачественного предоставления образовательных услуг, говорится в ответе Рособрнадзора представителю рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере, первому зампреду по просвещению Яне Лантратовой по итогам обсуждения вопросов проблемы с информационным бизнесом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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