Рособрнадзор заявил о росте случаев некачественного образования в интернете

В интернет-пространстве участились случаи некачественного предоставления образовательных услуг, говорится в ответе Рособрнадзора представителю рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере, первому зампреду по просвещению Яне Лантратовой по итогам обсуждения вопросов проблемы с информационным бизнесом.