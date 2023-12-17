СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушки офиса Залужного

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила 17 декабря уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после того, как в офисе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства.