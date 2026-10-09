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Касатонов — о результативности Овечкина в новом сезоне: «Хороший конь не начинает с галопа»

Касатонов — о результативности Овечкина в новом сезоне: «Хороший конь не начинает с галопа»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Канады и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов заявил, что капитану и нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в его нынешнем возрасте не так просто с ходу начать хорошо играть в сезоне.

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