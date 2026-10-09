Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Канады и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов заявил, что капитану и нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в его нынешнем возрасте не так просто с ходу начать хорошо играть в сезоне.