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Новые подробности по делу о рейдерских захватах в Алматы озвучили в АФМ

Новые подробности по делу о рейдерских захватах в Алматы озвучили в АФМ

Озвучены новые подробности по делу Коспаева. Как сообщили в АФМ РК, в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.

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