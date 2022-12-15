Новые подробности по делу о рейдерских захватах в Алматы озвучили в АФМ

Озвучены новые подробности по делу Коспаева. Как сообщили в АФМ РК, в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.
Озвучены новые подробности по делу Коспаева. Как сообщили в АФМ РК, в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.
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