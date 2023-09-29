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RT Russia

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Глава военно-исторического общества: власти Канады знали, что чествуют нациста

Глава военно-исторического общества: власти Канады знали, что чествуют нациста

Директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с RT выразил уверенность, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и спикер палаты общин Энтони Рота не могли не знать, что речь идёт об эсэсовце, когда чествовали его в канадском парламенте.

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