Режим повышенной готовности вводится на Кубани из-за угрозы разлива нефтепродуктов

Режим повышенной готовности устанавливается для городских округов Геленджика и Новороссийска с 13 октября, гласит распоряжение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
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