Поколение Z имеет повышенную эмоциональную чувствительность и слишком высокие требования к зарплате, выяснили аналитики

Поколение Z имеет повышенную эмоциональную чувствительность и слишком высокие требования к зарплате, выяснили аналитикиКомпании столкнулись с таким явлением как джоб-хоппинг – это добровольная текучесть кадров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии