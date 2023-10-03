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В Грузии объяснили причины ожесточенной борьбы с законом об иноагентах

В Грузии объяснили причины ожесточенной борьбы с законом об иноагентах

Раскрытие Службой госбезопасности Грузии информации, что сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили при поддержке Запада планируют совершить переворот в Грузии, объясняет, почему весной велась ожесточенная борьба против принятия закона об обязательной финансовой отчетности иностранных агентов, 3 октября заявил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе журналистам.

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