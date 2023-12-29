Развожаев, вспомнив об атаке на Севастополь, назвал Украину государством 404

Не найдено - Развожаев, говоря об атаках ВСУ, назвал Украину страной, которой нет.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время своего выступления, в котором упомянул атаку Вооружённых сил Украины на штаб Черноморского флота, назвал Незалежную страной, которой нет.