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Развожаев, вспомнив об атаке на Севастополь, назвал Украину государством 404

Развожаев, вспомнив об атаке на Севастополь, назвал Украину государством 404

Не найдено - Развожаев, говоря об атаках ВСУ, назвал Украину страной, которой нет.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время своего выступления, в котором упомянул атаку Вооружённых сил Украины на штаб Черноморского флота, назвал Незалежную страной, которой нет.

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