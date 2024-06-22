СМИ пишут, что к берегам Германии подходит русский военный корабль. НАТО не вмешивается ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.
Европейский СМЕРШ действует и наводит страх на врагов Кремля
Комментарии
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Татьяна Рыбакова
Надо почаще нервировать западников, доводить их до недержания, держать постоянно в тонусе, чтобы времени и средств им не хватало на гадости против нас.
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7 час.
A
Antanas
С дураками надо быть осторожным.👍👍👍👍👍👍
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5 час.
A
Andrey
Набираем попкорна и смотрим - когда из окна сиганёт?
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4 час.
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