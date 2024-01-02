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Анчелотти о сборной Бразилии: «Контакты были, но все зависело от ситуации с «Реалом». Клуб, видимо, доволен нашей работой, и продление контракта меня очень радует»

Анчелотти о сборной Бразилии: «Контакты были, но все зависело от ситуации с «Реалом». Клуб, видимо, доволен нашей работой, и продление контракта меня очень радует»

«Все знают [о контактах], и «Реал» знает, что я общался с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом, которого я благодарю за интерес ко мне.

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