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“Хотели забить насмерть”: суд Петербурга отпустил на свободу избивших однорукого ветерана СВО

“Хотели забить насмерть”: суд Петербурга отпустил на свободу избивших однорукого ветерана СВО

В Петербурге двое нерусских мужчин избили однорукого ветерана СВО из-за неправильной парковки и даже не отрицали, что хотели забить его до смерти.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Питер с каждым годом превращается все больше в зону непуганой &quot;толерантности&quot; к иноземцам. Но это Беглова никак не беспокоит. А почему?
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9 час.
Александр Денисов
Отправить Беглова на родину, пусть там &quot;своим&quot; помогает...
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7 час.
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