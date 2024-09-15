"Командный состав не затронут вообще. Герасимов на месте": Эксперт сказал то, что думает

Фото: mil.ru 1,2K прочтений Сегодня Коррупционная сеть в Минобороны еще не распутана. Во время прямого эфира программы Царьграда "Мы в курсе" эксперты рассказали о коррумпированности Министерства обороны и ее последствиях для страны.