"Командный состав не затронут вообще. Герасимов на месте": Эксперт сказал то, что думает

Фото: mil.ru 1,2K прочтений Сегодня Коррупционная сеть в Минобороны еще не распутана. Во время прямого эфира программы Царьграда "Мы в курсе" эксперты рассказали о коррумпированности Министерства обороны и ее последствиях для страны.
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