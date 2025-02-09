Немецкие традиции предательства — Меркель воткнула нож в спину Мерца

2794 прочтения 2 дня назад В Германии наблюдается нарастание политической напряженности, вызванное провалом в Бундестаге законопроекта, предложенного лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем.
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