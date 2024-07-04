10 общественных помощников нижегородского омбудсмена получили благодарственные письма за участие в развитии института Уполномоченного по защите прав предпринимателей

2 июля в рамках конференции «Региональный инвестиционный стандарт. Инструменты защиты бизнеса» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий подвел итоги работы общественных помощников за 2023 год и вручил благодарственные письма.
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