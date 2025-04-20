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  • татьяна неструева
    а почему  им не глумится  над  слабыми дурачками .  ?Дерзкий побег сам...
  • Traveller
    Дык через ШТО "проходит" Бескидский туннель? Афтырь, срочно в школу!!!Дерзкий побег сам...
  • ШКИПЕР
    А кто вам сказал, что было 100 самовольщиков , аФтыр, так он мог написать и 200.Дерзкий побег сам...

«Володя, это мрак»: Алексей Гуськов раскрыл детали тайного разговора с Зеленским

«Володя, это мрак»: Алексей Гуськов раскрыл детали тайного разговора с Зеленским

Народный артист России Алексей Гуськов после начала специальной военной операции по защите Донбасса не раз высказывался по поводу происходящего и поддерживал действия российских властей.

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