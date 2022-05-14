Женская НБА. «Лас-Вегас» в гостях обыграл «Атланту», «Нью-Йорк» уступил «Индиане»

В пятницу, 13 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись три матча. «Лас-Вегас» в гостях обыграл «Атланту», «Нью-Йорк» уступил «Индиане», «Вашингтон» потерпел поражение от «Далласа».
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