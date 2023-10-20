Белый дом раскритиковали за публикацию фото спецназовцев в Израиле

В четверг Белый дом подвергся серьезной критике в социальных сетях за публикацию изображения встречи президента Байдена с американскими военными в Израиле, обнародовав фотографии засекреченных спецназовцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии