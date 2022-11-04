Шеремет: Зеленский боится встретиться с Путиным на саммите G20

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сообщил о том, что украинский президент Владимир Зеленский попросту боится встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20, хотя он еще не принял окончательного решения о поездке.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сообщил о том, что украинский президент Владимир Зеленский попросту боится встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20, хотя он еще не принял окончательного решения о поездке.
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