Педри стал лучшим игроком Ла Лиги в апреле

Полузащитник «Барселоны» Педри признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле.Полузащитник «Барселоны» Педри признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле.
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