Ископаемому топливу в очередной раз предсказали «конец эпохи» На этот раз о завершении эры углеводородов сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
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Ископаемому топливу в очередной раз предсказали «конец эпохи» На этот раз о завершении эры углеводородов сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
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