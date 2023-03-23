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Захарова назвала анекдотом планы США повысить потолок госдолга

Захарова назвала анекдотом планы США повысить потолок госдолга

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Америку ждет экономическая и финансовая катастрофа в случае, если Конгресс не согласует повышение потолка госдолга.

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