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Петербургский дневник

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Михаил Мишустин поручил увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах

Михаил Мишустин поручил увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах

К 2025 году Председатель Правительства Михаил Мишустин дал поручения по доработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», в том числе по совершенствованию кадровой политики в области медицины.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Если отменят ЕГ то на эти бюджетные места попадут только мигрантёныши, которые и русский то язык не знают. Так было и так хотят снова сделать.
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