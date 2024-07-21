Михаил Мишустин поручил увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах

К 2025 году Председатель Правительства Михаил Мишустин дал поручения по доработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», в том числе по совершенствованию кадровой политики в области медицины.
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