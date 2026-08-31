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SUSANIN

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Для краеведческого музея Красногорского района изготовили новые резные наличники

Для краеведческого музея Красногорского района изготовили новые резные наличники

Красногорское. Удмуртия. У краеведческого музея Красногорского района появились новые наличники. Об этом сообщает администрация Красногорского района.

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